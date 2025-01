Ermal Meta lo spavento prima di diventare papà | Così la mia compagna Chiara ha salvato la vita a nostra figlia

Leggi su Open.online

La gravidanza difficile, quello stato di veglia quasi perenne che halaalla piccola, il parto e la gioia incontenibile. «È lei? È lei?», ha ripetuto una dozzina di volte in una manciata di seconditenendo in braccio per lavolta sua, Fortuna Marie. È nata lo scorso giugno, ora ha 7 mesi, e il cantante l’ha avuta dallaSturdà. «In quei venti secondi ci sia stata una riprogrammazione totale della mia persona. È un’emozione troppo grande da contenere. Ho curato tutte le mie fragilità, è come se fossi rinato», ha detto ancora emozionato a Verissimo, «mi sono scoperto più paziente e forte di quello che pensavo. Da quando è nata Fortuna Marie, non mi pesa più svegliarmi alle 7, è come se avessi una molla sotto il letto». È la sua nuova quotidianità ed è felicissimo di viverla.