Calciomercato.it - Danilo, niente Napoli: il difensore sceglie il Brasile | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Clamoroso dietrofront di. L’ormai ex centrale della Juventus, salvo nuovi e clamorosi ripensamenti, non vestirà la maglia del. La decisione è maturata nelle ultime ore, dopo un summit che ha avuto luogo ieri tra il calciatore e la dirigenza azzurra, nel quale erano stati definiti tutti i dettagli del suo trasferimento all’ombra del Vesuvio., saltato: i dettagli (LaPresse) – Calciomercato.itEra giunta l’ora della decisione definitiva e, dopo qualche ora di riflessione, il calciatore ha optato per il ritorno a casa. Era da qualche giorno, infatti, cheera tentato dalle proposte di Santos e Flamengo, che gli offrivano l’opportunità di riavvicinarsi a casa, e dopo un confronto con la sua famiglia il brasiliano ha deciso di lasciare l’Italia. Si apre, dunque, una corsa a due tra i club verdeoro per le sue prestazioni.