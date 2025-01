Calciomercato.it - Da Veiga a Hancko: Juventus a caccia, ma spunta un retroscena sull’ex

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news in casa bianconera, con un focus sulla difesaMancano poco meno di due settimane al termine del calciomercato e in casamanca ancora il grande colpo. Gli infortuni di Bremer e Cabal pesano e in casa bianconera è necessario acquistare un difensore centrale da mettere a disposizione di Thiago Motta., focus sulla difesa: Renatopuò diventare il nome in pole (LaPresse) – Calciomercato.itL’argomento è stato trattato anche nell’appuntamento di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale ufficiale Youtube di Calciomercato.it. Uno dei profili valutati è Lloyd Kelly, che in estate ha lasciato il Bournemouth a parametro zero per accasarsi al Newcastle. Ora però può lasciare l’Inghilterra e indossare un’altra maglia, sempre bianconera.