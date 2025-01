Puntomagazine.it - “Click 2.0”: da Ciro a Emanuel Ceruti, il passaggio generazionale della commedia teatrale va in scena al Teatro Cilea

Leggi su Puntomagazine.it

Alvanno ine Giuseppe Ventura in una scenografia scritta daVenerdì 24 gennaio, alle ore 21, il prestigioso palco delospiterà il ritorno indello spettacolo “2.0”, unaesilarante che rinnova l’eredità artisticafamiglia.I biglietti, al costo di €20 (Platea) e €15 (Galleria), sono disponibili in prevendita al link ufficiale: https://.it/spettacoli/-2-0/.Scritto 10 anni fa da, celebre autore e registacomico, il testo originale diviene riproposto in una nuova veste moderna e attuale. La regia diincontra l’entusiasmo creativo del figlio, giovane attore e influencer, che ha adattato lo spettacolo ai gusti del pubblico contemporaneo.