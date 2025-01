Ilrestodelcarlino.it - Cerimonia con la lezione di Zagrebelsky

Il pubblico che il 26 febbraio parteciperà alladi inaugurazione dell’anno accademico 2024-25 dell’Università di San Marino potrà assistere, fra i vari interventi, a una lectio magistralis curata dal giurista Gustavo, dal titolo Elogio del piccolo. Docente all’ateneo di Torino, e impegnato nel suo percorso accademico anche in realtà come le università di Sassari e Suor Orsola Benincasa di Napoli, dal 1995 al 2004 è stato giudice della Corte Costituzionale italiana, di cui è stato il presidente da gennaio a settembre nell’ultimo anno di attività. Durante ladel 26 febbraio, in programma dalle 15 al centro congressi Kursaal, interverrà anche il rettore dell’università di San Marino, Corrado Petrocelli, che farà il punto sulle attività passate, presenti e future, oltre a descrivere lo spirito e i valori espressi nell’ambito dei corsi di laurea e degli altri percorsi formativi proposti, nonché di quanto svolto al servizio del territorio.