Catania picchia l’ex e le sbatte la testa contro il muro | arrestato 41 enne

La Polizia di Stato haun 41catanese per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna.Le volanti sono immediatamente intervenute nei pressi del viale Mario Rapisardi, a seguito di numerose chiamate al numero unico di emergenza 112 circa la presenza di un uomo che stava aggredendo una donna. I testimoni hanno raccontato agli agenti, intervenuti sul posto, che l’uomo, dopo averlata, l’avrebbe rincorsa a bordo di uno scooter, ma fortunatamente la donna sarebbe stata soccorsa da alcuni passanti che avrebbero fatto desistere l’uomo dai suoi intenti costringendolo di fatto a fuggire a bordo del mezzo.Gli agenti di polizia hanno trovato la donna, visibilmente spaventata e in lacrime, con una ferita sulle labbra e segni rossi sul collo e sul lato sinistro del viso.