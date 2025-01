Ilveggente.it - Berrettini, che coltellata: oltre al danno, la beffa

Leggi su Ilveggente.it

non se l’aspettava affatto, ma è successo ugualmente.Non v’è dubbio sul fatto che avrebbe potuto fare di più. Molto di più. Ma oramai è andata così e non ha alcun senso pensare a ciò che è stato. Meglio concentrarsi, invece, su ciò che potrebbe essere e su ciò che sarà, considerando che la stagione è appena iniziata e che di tempo per rifarsi, quello è poco ma sicuro, ce n’è in abbondanza., cheal, la(AnsaFoto) – Ilveggente.itResta il rammarico, però, perché siamo tutti d’accordo sul fatto che la performance degli Australian Open non abbia reso giustizia al ritrovato coraggio di Matteo. Il romano si è arreso ad un Holger Rune che era battibilissimo, ma che è stato più abile, a differenza del nostro martello, a gestire i momenti di tensione e a finalizzare le palle più importanti.