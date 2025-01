Ilrestodelcarlino.it - Bando per promuovere la mobilità cicloturistica ‘Imola loves bike’ candidata

Il Comune candida il progettoalper il finanziamento statale di interventi mirati alla promozione dellaciclistica e del cicloturismo. Previste varie iniziative da mettere in campo, tutte dedicate alle due ruote e allasostenibile, per un costo complessivo di 104mila euro. In caso di approvazione del piano, il Municipio contribuirà con 21mila euro di risorse proprie. Nel dettaglio, il progetto messo a punto dal Comune e sottoposto al ministro per lo Sport e i Giovani, prevede tre linee di attività. La prima, che vale 41mila euro, riguarda l’ampliamento delle iniziative ‘Bike to work’ (si pensa a una nuova campagna di comunicazione per incentivare gli spostamenti casa-lavoro) e ‘Cambiamo rotta’. Quest’ultima, nata nel 2022 per la promozione dellaciclabile casa-scuola, oggi coinvolge tre istituti comprensivi della città (Ic5, 6 e 7) per un totale di 700 tra studentesse e studenti da 6 a 12 anni.