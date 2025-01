Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Djokovic-Alcaraz: risultato in diretta | In corso il primo set

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Novakcontro Carlos: a Melbourne va in scena il quarto di finale più atteso degli2025. Il campione serbo a 37 anni insegue il sogno della vittoria del 25esimo Slam. Lo spagnolo numero 3 al mondo vuole il suotitolo in Australia, per lanciare la sfida al numero 1 del mondo Jannik Sinner, impegnato mercoledì contro Alex De Minaur. Ad attendere il vincente del match trac’è invece Alexander Zverev: il tedesco numero 2 al mondo ha battuto in 4 set Tommy Paul ed è ilqualificato alle semifinali.2025:inEcco la cronaca in live streaming del match traindalla Bluezone degliL'articoloinInilset proviene da Il Fatto Quotidiano.