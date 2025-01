Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, gli effetti di Melbourne: Rybakina stesa per terra coperta da un lenzuolo

Elena, tennista russa naturalizzata kazaka, ha terminato la propria avventura all’negli ottavi di finale, eliminata in 3 set dall’americana Madison Keys. Un incontro durato quasi 2 ore sotto il sole di, in cui la temperatura è andata oltre i 30 gradi mettendo a dura prova il fisico dei giocatori. Potrebbe essere questa la causa che ha portato Jannik Sinner a chiedere il Medical Time Out nell’inteso match con Rune. Ancheha sentito eccome il grande stress cui è stato sottoposto il suo fisico: un’immagine la immortalanello spogliatoio dopo la sconfitta con la Keys,con un’asciugamano e un.Per fortuna nulla di preoccupante: la 25enne si è poi presentata in conferenza stampa, dove la maggior parte delle domande hanno riguardato il suo rapporto professionale con il controverso allenatore Stefano Vukov, che non può essere sul campo con lei siccome è sotto indagine della WTA per presunti comportamenti di natura oppressiva nei confronti della tennista: “Sicuramente questa non è la situazione in cui qualcuno vorrebbe trovarsi.