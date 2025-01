Ilgiorno.it - Arrivano i militari a Casalpusterlengo: presidio fisso di parà alla stazione ferroviaria

– Iall’interno della. La sede della sezione casalina dell’associazione potrebbe trovare spazio in uno dei locali dismessi con funzione die di controllo. L’idea è del sindaco Elia Delmiglio che, nei giorni scorsi, ha scritto a Rfi per sondare la fattibilità dell’operazione: tutto questoluce degli ultimi fatti di degrado, vandalismo ed episodi di cronaca nera che hanno interessato l’area di viale Matteotti negli ultimi mesi. Sabato sera, però, si è raggiunto però l’apice con la rapina ai danni di un 50enne viaggiatore che stava attendendo il treno in sala d’aspetto, aggredito e colpito violentemente al capo da due giovani che poi sono scappati con il suo portafoglio, contenente soli pochi spiccioli. Il gravissimo episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno verificando anche le immagini delle telecamere della zona.