Gqitalia.it - A Sanremo 2025 tutti si sanremizzano, anche i rapper

Leggi su Gqitalia.it

In un'edizione che si preannuncia come compromesso storico tra il grande ritorno alla melodia e le produzioni sempre più sincopate, al Festival didi Carlo Contisi. “”, scrivono alcuni. “Ma lo fanno da anni”, precisiamo noi.Non è certo una novità che iscelgano di avventurarsi in territori più melodici, spingendosi verso il cantato. Quello che oggi sembra una notizia incredibile, in realtà non lo è affatto: fa parte di un trend, consolidato, che affonda le sue radici in un percorso iniziato anni fa. Un cammino che ha visto i protagonisti della scena urban esplorare i nuovi linguaggi musicali in primis, mescolando rap, cantautorato e pop. Aquesta tendenza alla contaminazione si conferma con forza, con molti artisti che, pur partendo dall'hip hop, non esitano a reinventarsi e a dialogare con sonorità più aperte e trasversali per affrontare il banco di prova dell'Ariston.