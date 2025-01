Calciomercato.it - Zero minuti per Frattesi: il futuro all’Inter resta (sempre) in bilico

Il centrocampista ex Sassuolo è rimasto in panchina per tutta la gara contro l’Empoli e rimane al centro dei rumors di mercatoL’Inter cambia marcia nel secondo tempo e liquida la pratica Empoli grazie ai sigilli di Lautaro Martinez, Dumfries e Thuram, mentre ai toscani non basta la zampata dell’ex Esposito.Davide(LaPresse) – Calciomercato.itIl capitano nerazzurro si carica la squadra sulle spalle e spacca la partita con un destro di rara bellezza, togliendo le castagne dal fuoco a Simone Inzaghi, per l’occasione in tribuna vista la squalifica. Il vice Farris nel primo tempo aveva tirato un sospiro di sollievo sull’argentino, toccato duro dopo un contrasto con Ismajli. Lautaro lotta, segna e consola anche il compagno di reparto Taremi, anche stasera deludente e a secco di reti in campionato.