Ilrestodelcarlino.it - Vuelle al bacio, così è davvero uno spasso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carpegna Prosciutto 97 Urania 70 CARPEGNA PROSCIUTTO: Petrovic 15, Cornis, Reginato 1, Maretto 10, Imbrò 20, De Laurentiis 10, King 13, Bucarelli 7, Lombardi, Zanotti 3, Ahmad 18. All. Leka. WEGREENIT URANIA MILANO: Anchisi, Potts, Gentile 16, Amato 10, Maspero 3, Leggio 6, Cavallero 8, Ndzie 9, Udanoh 1, Cesana 17. All. Cardani. Arbitri: Tirozzi, D’Amato e Fiore. Note – Parziali: 27-21, 52-34, 75-45. Tiri liberi: Pesaro 10/17, Milano 15/20. Tiri da 3 punti: Pesaro 17/32, Milano 9/23. Rimbalzi: Pesaro 37, Milano 33. Fallo tecnico a Cardani. Usciti per falli: Potts. Spettatori: 4.924. Prima della gara, Ahmad premiato dalla Lega come Mvp del mese di dicembre. Un massacro. Pesaro si prende la rivincita con gli interessi anche su Milano, strapazzata per 40’ senza mai la sensazione di poter fermare il treno che gli passa sopra.