Lanazione.it - Violenza senza fine, un’altra rissa alla stazione

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 20 gennaio 2025 – Chiazze di sangue dappertutto, come se fosse avvenuto un violento scontro tra più persone. Un orrendo spettacolo, ieri mattina, ha accolto i viaggiatori in partenza e in arrivoferroviaria Montecatini Centro, in piazza Gramsci. Il primo pensiero della gente è corso subito ai segni di qualche terribile scontro. Le chiazze di sangue in vista lasciavano ben pochi dubbi. I carabinieri della Compagnia di Montecatini, sabato notte, intorno alle 23, sono intervenuti in piazza Gramsci, davantiferroviaria, a causa di una violentascoppiata tra una decina di nordafricani. All’arrivo dei militari, nella zona non c’era più nessuno. Evidentemente, qualcuno dei contendenti, ferito a causa delle botte prese, ha cercato un momentaneo riparo nelladi Montecatini Centro.