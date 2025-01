Lanazione.it - Un seminario per le start-up d'impresa nella sede di Confcommercio

Pisa, 20 gennaio 2025 – Un appuntamento gratuito dedicato agli imprenditori di domani e non solo: l'associazione di categoriaProvincia di Pisa organizza un nuovodedicato a chi sogna di avviare una nuova attività. L’appuntamento, fissato per giovedì 30 gennaio, dalle ore 9 alle 12, presso ladiProvincia di Pisa, in via Chiassatello al numero 67, nasce con l’obiettivo di supportare gli aspiranti imprenditorirealizzazione delle loro idee, offrendo strumenti concreti e informazioni fondamentali per trasformare un progetto in realtà: “ComePisa siamo da sempre impegnati a sostenere con i nostri progetti chiunque desideri intraprendere un percorso imprenditoriale - è il commento di Federico Pieragnoli, direttore diProvincia di Pisa -.