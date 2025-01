Sport.quotidiano.net - San Rossore Linka e Ivo sotto i riflettori

La fantina ventenneNaprasova, della Repubblica Ceca, entra a vele spiegate – prima donna nella storia della corsa – nell’albo d’oro della Gran Corsa Siepi di Pisa dopo avere vinto l’edizione numero 41. Questa prova di Gruppo III è stata vinta da Ivo sovvertendo il pronostico. La giovane jockette ha lottato fin sul palo d’arrivo battendo infine un mostro sacro come Jozseph Bartos, il fantino capolista di successi. Se la Gran Corsa era il top event del pomeriggio ippico a San, suo contraltare era la Corsa dei 4 anni, Listed Race per cavalli giovani, già ben inseriti nel mestiere, ma non ci sarà nessuna “notte di sogno” per il favorito Night of Dream visto che è stato battuto da What About (J. Fakltejsek) e Talasar. La terza corsa del programma ostacolistico era lo steeple dedicato a un eroe della specialità, quello Chivas Regal, cavallo di scuderia pisana (Razza Vallelunga) che vinse numerose corse fra le quali il prestigioso Gran Premio Merano del 1974.