RISULTATI | DREAM Pro Golden Dream 19 01 2025 Torneo DREAM Pro Championship

dello Show andato in scena la scorsa Domenica a Salerno, che ha visto ilper incoronare il primoPro Wrestling Champion della federazione campana:ProDomenica 19 Gennaio – SalernoPro WrestlingTournament – QuartiMax Peach batte Rede e accede alle semifinaliFrancis Corporente batte Aeron e accede alle semifinaliGianluca Vitale batte Brad O’Bryen e accede alle seminaliSebastiand De Witt w/Eden (Luna Moreno & Frank Tanaka) batte Spencer e Zoom*Tag Team MatchSkid Row Devils (Davide Adani & Luke Astaroth) battono Whiskey Lee & Luca AuditorePro WrestlingTournament – SemifinaliGianluca Vitale batte Sebastian De Witt w/Eden e accede alla finaleMax Peach Vs Francis Corporente finisce in Parità per Time Limit (20:00)***Triple Treat Match sancito dalla dirigenza**In virtù del Pareggio, Corporente, Peach e Vitale si affronteranno in un Ladder Match nel prossimo Show per la Finale del