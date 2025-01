Ildifforme.it - Putin si congratula con Trump e apre al dialogo: “Non serve una tregua, ma pace duratura”

Leggi su Ildifforme.it

Un passo in avanti che si attendeva da mesi, che potrebbe cambiare radicalmente le regole del gioco oppure trasformarsi in un vero e proprio bluff. Indipendentemente da quanto accadrà in futuro, il contatto tra la Casa Bianca e il Cremlino trasforma il giorno dell'insediamento diin un successo ancora più sentitoL'articolosiconal: “Nonuna, ma” proviene da Il Difforme.