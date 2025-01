Ilrestodelcarlino.it - Pro-Palestina in marcia, slogan e fumogeni: la bandiera di Israele divide la maggioranza

Bologna, 20 gennaio 2025 – L’esposizione all’esterno dei muri di Palazzo d’Accursio dellaisraeliana insieme a quella palestinese e della pace,e fa dibattere anche la stessa. “Non condividiamo questa scelta. Anche se non dubitiamo che il sindaco Matteo Lepore sia mosso da buone intenzioni e dall’auspicio che si arrivi a una pace duratura”, scrive in una nota pubblicata sul proprio sito, Coalizione Civica, partito capitanato in consiglio da Detjon Begaj. Della stessa formazione fa parte anche la vice sindaca Emily Clancy, eppure questo non le ha evitato di essere attaccata duramente, insieme a Lepore, dai circa quattrocento Giovani Palestinesi radunatasi in piazza del Nettuno ieri pomeriggio “per festeggiare in maniera pacifica il cessate il fuoco”, gridano sotto il Tridente, dove sono diversi gli striscioni che “mettono il Comune di fronte alle sue complicità, ovvero l’aver esposto ladel genocidio”.