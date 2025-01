Juventusnews24.com - Mbangula esaltato da Thiago Motta: «È cresciuto velocemente. Lui è un esempio per questo motivo»

di Redazione JuventusNews24da: le dichiarazioni del tecnico bianconero in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Club BruggehaSamueldurante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Club Brugge e Juventus. Le sue dichiarazioni:PAROLE – «La sua evoluzione è molto buona. L’anno scorso giocava nella Next Gen, si è formato nel nostro settore giovanile quindi dobbiamo fare i complimenti alle persone che han lavorato lì. Abbiamo anche Savona, Yildiz e altri giocatori usciti dal settore giovanile. Per necessità inmomento i ragazzi son cresciutiè il significato che è importante la qualità del minutaggio non la quantità. Samuel è l’che quando ha partecipato ha fatto molto bene e ha aiutato la squadra».