Mancato aggiornamento del Piano pandemico: imputazione coatta per 4 dirigenti ed ex dirigenti del ministero della Salute

Le vicende giudiziarie del Covid non finiscono mai. La giudice di Roma Anna Maria Gavoni ha parzialmente respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e ha ordinato l’per quattroed exdel: l’accusa è di rifiuto di atti di ufficio “per ildelNazionale del 2006” e “l’omessa definizione dei piani di dettaglio”. Quando venne aggredita dal virus, nel 2020, l’Italia aveva solo quel vecchio, che peraltro si decise di non applicare.La Procura dovrà quindi chiedere il rinvio a giudizio per Ranieri Guerra, Giuseppe Ruocco, Maria Grazia Pompa e Francesco Maraglino, i primi due ex direttoriPrevenzione e gli ultimi due tuttora in servizio alappena sotto il direttore.