L'uomo viaggiatore di Kb Hong alla ricerca della via della seta

“Il generale Zhang Qiandinastia Han - che nel II secolo a.C. intraprese un coraggioso viaggio verso Ovest, inaugurando le relazioni tra Oriente e Occidente - ha ispirato la collezione Origine di KB, la linea di alta gamma del colosso cinese K-Boxing. Fedele al suo stile, che unisce gusto occidentale e tradizione orientale, il brand ha scelto di omaggiare l'eroe nazionale che aprì di fatto ‘la via', segnando la storia e l'origine di un rapporto millenario che ha modificato l'esistenza delle due culture dall'inizio ad oggi”. Con questo racconto suggestivo spiega la sua collezione andata in passerella durante le sfilate dedicate all'a Milano il direttore creativo del brand, l'italiano Massimo Foroni, che ha creato capi maschili all'insegna del Luxury Sport dall'innata connotazione elegante e dall'allure internazionale, dove i volumi over si alternano a costruzioni sartoriali e i colori caldi sposano motivi raffinati.