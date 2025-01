Lanazione.it - L'Unione Industriale ha presentato agli studenti i nuovi spazi nel mondo del lavoro

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 20 gennaio 2025 - La matematica è tra le discipline Stem più accattivanti, lavorare a Pisa e in Italia è il progetto di vita più ambito, intraprendere studi di tipo scientifico si addice sia ai ragazzi che alle ragazze. Sono alcune delle risposte che glidelle scuole superiori hanno dato al questionario proposto dall’Pisana nell’ambito del progetto Stem, una scelta per il futuro. Da diversi anni, la Confindustria pisana coinvolge le scuole del territorio nella promozione e nella sensibilizzazione deglialle discipline comprese nell’acronimo STEM, cioè Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Questo tipo di formazione rappresenta difatti i bisogni e i profili più ricercati dalle aziende e dal mercato. In questo ambito, la provincia di Pisa, grazieorizzonti internazionali di università e centri di eccellenza e di un tessuto produttivo fortemente innovativo, ha da offrire alle giovani generazioni un raro e importante potenziale di opportunità.