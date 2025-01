Zon.it - Location scouting: come scegliere il set ideale per i tuoi progetti

Leggi su Zon.it

Ilè una fase fondamentale quando si decide di realizzare un evento. Sono molti i settori che ne vengono influenzati,il cinema, la pubblicità, la moda, ma si fa riferimento anche ad eventiquelli aziendali.Qualsiasi sia l’occasione, avere a disposizione laperfetta è alla base della riuscita del progetto. Trovare il postocomporta accurata ricerca e selezione, un processo delicato che ha necessità di coinvolgere professionisti tra cui le agenzie che dispongono di.Che si tratti di un film, una serie TV, una sfilata di moda, uno shooting o una presentazione aziendale, il luogo deve rispecchiare il messaggio da comunicare, ma deve in più essere funzionale alle necessità logistiche e tecniche.Chi si occupa di questo compito così delicato è qualcuno che ha ottima conoscenza del territorio e una visione olistica che consente di immaginare in che modo uno spazio possa essere trasformato in un ambienteper una scena o una campagna.