LG Kinetic LED ha stupito i visitatori al CES 2025 con un display indoor con mattonelle LED

LG Electronics (LG) ha deciso di sorprendere idel proprio stand all’edizionedel CES di Las Vegas (7-10 gennaio) con un’installazione straordinaria che ha avuto per protagonista LGLED, il rivoluzionariocomposto daLED in grado di muoversi in sincronia con immagini e suono.L’imponente installazione di forma semicircolare creata all’ingresso dello stand LG – ben 10,5 metri di larghezza per 5,2 metri di altezza – non è solo una meraviglia tecnologica, ma anche un’opera d’arte che dà vita al concept “Life’s Good 24/7”.LGLED, infatti, supera il concetto ditradizionale; il movimento sincronizzato dello schermo crea straordinarie rappresentazioni tridimensionali ideali per numerose applicazioni: dalla riproduzione di contenuti pubblicitari e informativi all’interno di contesti come centri commerciali a contenuti corporate nelle lobby aziendali o nei contesti fieristici; dalla riproduzione di contenuti artistici nelle gallerie d’arte o durante le mostre ai contenuti creativi durante i concerti.