Le prime recensioni delle canzoni di Sanremo Da Marcella Bella a Elodie da Brunori Sas a Massimo Ranieri

Storie come un film, farmaci, dissing, amori strazianti e citazioni alte (blu Klein). Sono i tempi dellain gara a2025. Poi Napoli, mondo latino e qualche pezzo fotocopia. Niente guerra e temi sociali pesanti, come aveva detto (e ha detto durante i pre ascolti) Carlo Conti. Insomma micro mondi invece di panorami a largo raggio. Niente rock, poi, solo pop, rap (mescolato al pop), urban e qualche pizzico di soul. È tregua anche a, insomma. Si fatica a individuare un vincitore su 30 brani (che avrebbero potuto arrivare a 36: 6 – sempre Conti – meritavano di entrare in gara). Ci sono ottime cose tra i cantautori,Sas e Cristicchi, mentre il resto della selezione è abbastanza medio e omogeneo, soprattutto in area rap e trapper, Dove, invece, sorprende La mia parola di Shablo feat Guè, Joshua e Tormento (un vero spasso di ritmo e rime).