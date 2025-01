Ilgiorno.it - L’alleanza dell’Altolario. Colico “resta“ con il lago

(Lecco)Il futuro diè verso il, non la montagna, nonostante le mire secessioniste di chi la vorrebbe fuori dalla provincia di Lecco per annetterla a quella di Sondrio, rilanciate lo scorso ottobre. È Monica Gilardi, sindaco proprio di, la prima presidente della neocostituita Conferenza permanente dei sindaci del Lario orientale. Ne fanno parte i colleghi di Dorio, Dervio, Bellano, Perledo, Varenna, Lierna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, cioè di tutti i paesi che si affacciano sulla sponda lecchese deldi Como a nord di Lecco e a sud della Valtellina. "Un impegno condiviso per il territorio e il futuro del- rimarca la prima cittadina di-. L’obiettivo di questa nuova realtà istituzionale è quello di rafforzare la collaborazione tra gli amministratori locali e promuovere la gestione condivisa delle problematiche che riguardano l’intero territorio deldi Como".