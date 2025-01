Ilgiorno.it - Ladri rubano un furgone con due moto da cross

GARLASCO (Pavia)Sono tornati in azione idida. A farne le spese, ancora una volta,ciclisti in trasferta, in questo caso dalla Svizzera. Proprio come, lo scorso ottobre, era accaduto ai danni di altri centauri francesi. I circuiti didella zona, infatti, attirano, per gare e giri liberi, appassionati anche da oltre confine, ma pure i malintenzionati, che adocchiano lesui circuiti e, a fine giornata, seguono le vittime e le colpiscono mentre sono a cena. Sabato sera è successo a Garlasco, fuori da un ristorante sulla circonvallazione. In via Leonardo da Vinci era stato lasciato parcheggiato il, con targa svizzera, con a bordo duedada competizione, oltre alla relativa attrezzatura e a pezzi di ricambio. Ihanno rubato ilcon tutto il suo prezioso contenuto, proprio come accaduto in altri identici episodi, l’ultimo il 26 ottobre a Gropello Cairoli, ma altri simili furti erano stati messi a segno nei mesi precedenti.