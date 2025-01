Iltempo.it - La prodezza di Sinner, contro Rune: "È il punto del torneo" | VIDEO

La stampa internazionale lo ha già battezzato "del". È ladi Janniknel terzo set della sfida vinta con il danese Holger(numero 13 al mondo) che permette all'azzurro di passare il turno, qualificandosi per i quarti di finale degli Australian Open, dove incontrerà Alex De Minaur. All'azzurro sono serviti quattro set (6-3, 3-6, 6-3, 6-2 il risultato finale) per avere la meglio sull'avversario. Siamo all'inizio del terzo eannulla una palla break cruciale nell'economia del match. La partita finirà 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 dopo 3h14' di battaglia: ecco ildel. Jannik. Holger. Point of the tournament. Unbelievable stuff pic.twitter.com/HXnVuPwbxh — José Morgado (@josemorgado) January 20, 2025 Una partita nella quale non sono mancati momenti di difficoltà, specie sul piano fisico.