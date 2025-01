Dilei.it - Kate Middleton, la fuga con William: i dettagli della vacanza sugli sci

Leggi su Dilei.it

sci a Capodanno per, la Principessa del Galles: idel viaggio insieme asono stati condivisi unicamente dopo settimane. Per la Principessa, ritagliare del tempo da destinare alla famiglia e agli affetti più cari è sempre stato importante:ha inoltre annunciato di essere in remissione dal cancro e le ultime notizie sono più che positive riguardo a una sua maggiore presenza pubblica per gli impegniCorona. Ma procediamo per punti.sci insieme ae ai figliUnasulla neve, per celebrare al meglio l’inizio di un nuovo anno e chiudere l’Annus Horribilis che ha colpito la Famiglia Reale inglese: il Daily Mail ha svelato isci diinsieme al Principee ai figli George, Charlotte e Louis.