Il doppio femminile finisce malissimo: quando si ritrovano sotto rete per il saluto... | Video

Il match all'Australian Open ditra Mladenovic/Zhang e Kichenok/Chan è finito. Nonostante il clima di grande rispetto e cordialità che si respira a Melbourne, ci sono anche le note stonate. Nella partitanon c'è stato il consuetofinale. Durante la sfida però non sono mancati i momenti di tensione con la resa dei conti arrivata ai saluti finali. Mladenovic, uscita sconfitta dal match, si è ritrovata a pochi centrimetri dalle avversarie e ha dovuto fare i conti con il muro alzato da Kichenok. Ma quest'ultima si è rifiutata di stringerle la mano. La transalpina, però, non si è data per vinta. E ha provato in tutti i modi ad alleggerire il clima. Di rimando, l'ucraina ha fatto proprio un leggero cenno del no con la testa di fronte all'"ohhhhh" di ironico stupore di Kiki.