Il Betis conferma gli infortuni di Ruibal e Ricardo Rodríguez

2025-01-20 20:08:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:Luihato questo pomeriggio in un referto medico glidi due degli ultimi quattro giocatori della rosa che hanno accusato problemi fisici. Si tratta di Aitorche ha dovuto essere sostituito mercoledì nella partita Tazza di fronte a BarcellonaEche sabato non ha completato la prima parte LaLiga di fronte a Alaves.Nel caso del catalano, dopo alcuni giorni di riposo per ridurre l’infiammazione accusata, gli è stata diagnosticata una distorsione di grado 2 alla caviglia sinistra. Lo svizzero, dal canto suo, soffre di allungamento muscolare del semimembranoso destro. In entrambi i casi il rientro al lavoro “dipenderà dall’evoluzione dei rispettivi processi di recupero”, anche se sono esclusi per i prossimi impegni della squadra.