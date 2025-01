Anteprima24.it - Ieri in Campania: malviventi in azione nel Sannio, minacciano donna e portano via soldi e gioielli

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 19 gennaio 2025. Avellino – Una serie di video amatoriali circolati su “TikTok” che prima hanno fatto il giro del web, ora sono all’attenzione dei Carabinper cercare di risalire a tutti i di due gravissimi episodi seguiti alla partita di calcio tra Avellino e Cavese. (LEGGI QUI)Benevento – Una, che si trovava sola nella sua casa di Solopaca, è stata costretta a consegnare ad almeno dueuna consistente somma di denaro e. (LEGGI QUI)Caserta – La morte di una paziente di 62 anni, ricoverata presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, in provincia di Caserta, e deceduta in seguito a una emorragia cerebrale massiva, diventa un modo per aiutare gli altri: i familiari dellahanno acconsentito alla dondegli organi.