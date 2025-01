Game-experience.it - Hollow Knight: Silksong, Team Cherry rassicura i fan: il gioco esiste e sarà pubblicato

Dopo anni di silenzio e innumerevoli speculazioni, arriva unazione ufficiale per i fan di: il, sta facendo progressi e. Lo ha confermato Matthew Griffin, responsabile delle pubbliche relazioni di, placando il fermento scatenato da recenti teorie sulla sua imminente uscita.Addentrandoci nello specifico della questione, come riportato da Eurogamer, Griffin è intervenuto per chiarire la situazione dopo che un presunto Alternate Reality Game (ARG) aveva fatto il giro della rete. Questo era stato scatenato dal co-creatore William Pellen, che aveva cambiato la sua immagine del profilo su un social network con una fetta di torta al cioccolato, facendo pensare ad un indizio nascosto. Tuttavia, si è rivelato essere solo uno scherzo senza alcuna connessione con il, portando Griffin a ribadire cheè reale e in lavorazione.