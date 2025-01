Inter-news.it - Highlights Serie A | Inter-Empoli 3-1: Lautaro Martinez torna a brillare!

, gara valida per la ventunesima giornata diA, è terminato sul risultato di 3-1. I nerazzurri dominano la partita, subendo un gol dall’unico tiro in porta degli avversari, con l’ex Sebatiano Esposito. C’è però ancora lo zampino del capitano, sempre più in forma. Di seguito gol edella partita che si è giocata a San Siro.VITTORIA MAI IN DISCUSSIONE – L’ha dimostrato grande solidità battendo l’3-1 e mantenendo il passo del Napoli, restando a soli tre punti di distanza dal vertice. A San Siro, i nerazzurri hanno sbloccato la gara nella ripresa grazie al gol dial 55?, seguito dal raddoppio di Dumfries e dalla firma finale di Marcus Thuram. Nonostante il tentativo dell’di rientrare in partita con la rete dell’ex Sebastiano Esposito, la squadra di Simone Inzaghi ha gestito con maturità, rafforzando la propria posizione in classifica e ribadendo la sua candidatura per il titolo.