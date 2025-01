Ilgiorno.it - Grave incidente sulla statale 343: auto esce di strada, si ribalta e si schianta contro un ponticello. Muore il passeggero di 50 anni

Casalmaggiore (Cremona), 20 gennaio 2025 – Unle non ha lasciato scampo a un uomo di 50residente del Mantovano. La vittima è morta la notte scorsa nello schianto dell’su cui viaggiava, tra Casalmaggiore e Martignana di Po, in provincia di Cremona,343 Asolana. Alla guida della vettura - una Mercedes finita fuorinei pressi di una rotonda - c'era una 31enne domiciliata in provincia di Brescia, rimasta ferita nonmente. Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, l'mobilista, proveniente da San Giovin Croce e diretta verso Casalmaggiore, avrebbe perso illlo della vettura dopo aver affrontato una curva a sinistra, uscendo di. La Mercedes ha colpito unin cemento e si èta per poirsiun secondoin cemento.