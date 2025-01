Calciomercato.it - Gol ed espulsioni, Udinese ko: il Como fa suo il monday night

I lariani resistono al ritorno dei friulani dopo il doppio vantaggio del primo tempo e dilagano: squadre in dieci uomini nella ripresaScatto salvezza per il. I lariani battono l’neldella ventunesima giornata di Serie A e si mettono fuori dalla zona rossa.Gol edko: ilfa suo il(LaPresse) – Calciomercato.itFabregas ringrazia il nuovo acquisto Diao e Strefezza: sono loro gli autori dei gol che indirizzano il match verso i padroni di casa, bravi poi nella ripresa a tenere botta davanti al ritorno friulano e a chiudere i conti poi con l’autorete di Bijol e il poker firmato Nico Paz. Nel primo tempo parte decisamente meglio ilche dopo cinque minuti è già avanti con il nuovo acquisto Diao, al suo secondo gol consecutivo. L’accusa il colpo e fa fatica a riorganizzarsi, così la formazione di casa prova ad allungare ed è Sava a dire no al solito Diao.