Ilfattoquotidiano.it - “Gerry Scotti? Eravamo la coppia perfetta. Ci vogliamo un bene dell’anima, ma se fossimo andati in vacanza mi avrebbe strangolato”: Maria Amelia Monti si racconta

Per tutti è stata la moglie di. Non nella vita reale, è vero, ma in Finalmente Soli, la sitcom in cuiinterpretava la moglie del celebre conduttore: “è sempre stato il mio compagno di giochi. Nel momento in cui ci calavamo nel mondo di ‘Finalmente Soli’ diventavamo una. Fuori dal set, però, siamo due persone caratterialmente molto diverse”, spiega l’attrice al settimanale Specchio. Un rapporto professionale segnato da un affetto smisurato anche a telecamere spente, comela stessa: “Ciun, ma sea fare unainsieme, probabilmente lui mi: va benissimo essere stata solo sua moglie per finta”.Di recente, però, l’attrice è tornata sulle scene con Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi.