Festa Fermana, l’Atletico Ascoli si arrende

2 ATLETICO(4-3-3): Perri 6,5; Cocino 6, Tafa 6,5, Karkalis 7, Casucci 7; Romizi 7 (34’ st Fontana), Etchegoyen 7,5, Mavrommatis 6,5 (30’ st Granatelli sv); De Silvestro 7,5 (47’ st Pinzi sv), Bianchimano 7, Sardo 7 (30’ st Valsecchi sv) All. Brini 7 ATLETICO(3-5-2): Pompei 6; Mazzarani 6,5, Nonni 5,5 (41’ D’Alessandro 6), Feltrin 5; Severini 5 (12’ st Valentino 6,5), Minicucci 6, Ceccarelli 6, Olivieri 6 (30’ st Scimia), Antoniazzi 6 (12’ st6); Maio 5, Didio 5 (24’ st Clerici 6) All. Seccardini 5 Arbitro: Salvatori di Macerata 6 Reti: 24’ Sardo, 40’ De Silvestro Note: Spettatori 1.078. Ammoniti Antoniazzi, Sardo, Minicucci. Recupero 2 + 4 Torna a ruggire dopo 280 giorni il Bruno Recchioni con lache supera 2-0, dando continuità al successo di Ancona; per gli ospiti un primo tempo con troppi errori.