Secoloditalia.it - Fazio e Cecilia Sala “cuori ingrati”: mai dire “grazie Meloni”. E il conduttore tenta di riciclare la balla su Musk

Eravamo stati buoni profeti. Fabionon la cita, maneanche. In 20 minuti di intervista nessuno nomina la premier Giorgia, il ruolo decisivo del suo viaggio- lampo da Trump per una liberazione che sarebbe avvenuita di lì a breve. La giornalista ha parlato per la prima volta in televisione, a Che tempo che fa sul Nove. L’unica ammissione è stata: “Sono stata fortunatissima a stare lì dentro solo 21 giorni. Il recupero è più rapido rispetto a tante altre persone rimaste lì centinaia di giorni. Sono stata liberata in tempi assolutamente veloci, è stato un lavoro che non si vedeva in tempi così rapidi dagli anni Ottanta”. Forse un’ammissione implicita al ruolo dell’esecutivo, ma non basta. Un “” sarebbe stato doversono, quasi normale, visto come si sono svolti i fatti.