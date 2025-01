Quotidiano.net - Energia

Nel 2024 Billoo ha lanciato il suo Osservatorio, l’Osservatorio Billoo, un centro studi che analizza l’andamento del mercato dell’e che, grazie alla sua posizione privilegiata, si propone di diventare fonte autorevole per media e stakeholder. Billoo ha anche vinto premi e riconoscimenti. A luglio, Billoo è risultata tra i vincitori della 28ª edizione del Premio Stella Mediastars, classificandosi prima nella sezione App. Billoo ha ottenuto anche la Nomination in Short List ed è stata premiata con la Special Star per il Graphic Design.