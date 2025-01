Ilfattoquotidiano.it - Ecco un esperimento di redistribuzione di ricchezza: senza, saremmo tutti poveri (tranne uno)

di Francesco Della CortePrendiamo 1.000 individui, assegniamo a ciascuno di essi un capitale iniziale, uguale per, e lasciamoli interagire liberamente. L’umanità è varia, non sonouguali: c’è chi è più giovane, chi ha maggiori doti relazionali, chi ha disabilità più o meno gravi, chi è più bravo nel realizzare oggetti o nel fornire servizi, chi è più sveglio nel proporli agli altri, chi non ce la fa a stare al passo con la tecnologia. Per questo motivo assegniamo casualmente (con distribuzione uniforme) a ciascuno degli individui un fattore che chiameremo genericamente “abilità nel fare”: diciamo pari ad 1 se l’abilità è massima.Periodicamente ognuno di loro produce qualcosa (materiale o immateriale, non importa) da proporre agli altri; la produzione dipende dalle abilità individuali, ma anche dal capitale a disposizione in quel momento, e da un po di sorte.