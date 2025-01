Superguidatv.it - Dove vedere la cerimonia di insediamento e Giuramento di Donald Trump in diretta tv: gli orari su Rai, Mediaset, La7 e Sky

L’dicome Presidente degli Stati Uniti è un evento di rilevanza mondiale. L’evento sarà trasmesso intelevisiva e streaming in Italia su Rai1, Rai3, Canale 5, Rete 4 e le reti Sky. Di seguito tutte le informazioni sull’o e come seguirlo in TV.Quando si tiene ildi2025?Ildel Presidente degli Stati Uniti è previsto per il 20 gennaio 2025. Questo giorno è designato dalla Costituzione americana per il passaggio di potere ufficiale tra il Presidente uscente e quello entrante. Lainizierà intorno alle 12:00 ora locale di Washington D.C., corrispondenti alle 18:00 ora italiana.ildiin TV sulla RaiLa Rai trasmetterà inladidicon uno speciale del Tg1, in onda dalle 17:05 e condotto da Oliviero Bergamini.