Juventusnews24.com - Douglas Luiz torna titolare? L’idea di Thiago Motta verso Club Brugge Juve: la possibile scelta sul centrocampo per domani

di RedazionentusNews24? Ballottaggio aperto per ilcon Locatelli: eccodiLantus tornerà in campo nella giornata diper la sfida di Champions League in programma alle ore 21 contro ile valevole per la settima giornata del girone unico. Secondo quanto riportato da Sky Sport,potrebbe avere la chance di partire dal primo minuto nella sfida del Jan Breydel Stadium al posto di Manuel Locatelli. Ballottaggio aperto per chi giocherà al fianco di Thuram nelbianconero.Leggi suntusnews24.com