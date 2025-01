.com - Djokovic, le scuse di Tony Jones: “Era umorismo, nessuna mancanza di rispetto”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Arrivano lea Novak. Dopo le polemiche per le frasi, pocose, del giornalista di Channel 9rivolte al tennista serbo durante una diretta ai tifosi di Nole, lo stessoha deciso, questa mattina, di scusarsi pubblicamente: “Sono stato informato che Novak e il suo team erano arrabbiati per le mie parole. Si trattava di semplice, come faccio spesso”, ha spiegato il giornalista, “ma in ogni caso mi sono messo in contatto con loro per scusarmi di qualunquedipotesse aver percepitoda parte mia. Oggi quindi ribadisco pubblicamente le mie”. Novak, dopo la vittoria agli ottavi di finale degli Australian Open contro Jiri Lehecka, si era rifiutato di concedere la tradizionale intervista sul campo nell’immediato post partita, limitandosi a ringraziare brevemente il pubblico.