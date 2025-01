Quotidiano.net - Disservizi ferroviari in Liguria: circolazione sospesa per 10 ore, richiesti indennizzi

Leggi su Quotidiano.net

Altra giornata di problemi sulle lineee italiane. Isono iniziati stamani alle 6.45 in, dove per via della disalimentazione elettrica di una linea laè statafino alle 16.45 (in totale per 10 ore). Rfi ha comunicato di stare indagando "per accertare l'origine" della disalimentazione. Per i pendolari colpiti, la vicepresidente di Assoutenti, Rosanna Stifano, ha chiesto "automatici parametrati ai disagi subiti dai cittadini" e "l'apertura urgente di un tavolo di conciliazione volto a definire i ristori da riconoscere ai viaggiatori danneggiati". Inoltre, "qualora dovessero proseguire i- ha aggiunto -, siamo pronti a presentare un esposto alle procure della repubblica competenti per laper il reato di interruzione di pubblico servizio".