Liberoquotidiano.it - De Filippi di sasso, Stefano De Martino si presenta in studio così: ecco chi demolisce

Leggi su Liberoquotidiano.it

Deè stato ospite a C'è Posta per Te, il programma di Canale 5 condotto da Maria De. Il conduttore di Affari Tuoi, game show in onda su Rai 1, è stato fortemente voluto da Gianluca e Andrea, due fratelli che vogliono ringraziare la loro mamma e la loro nonna per tutto quello che hanno fatto per loro. I due ragazzi, infatti, dopo la morte del padre si sono trovati in una situazione molto complicata. Ma per fortuna, accanto a loro c'erano i nonni. Prima dell'ingresso indel nonno e della mamma,Deha voluto fare una sorpresa a Maria De. Il conduttore di Affari Tuoi ha chiesto agli sceneggiatori di allestire un cesto pieno di pianeti forma di palla nellodi Mediaset. E la gag ha suscitato la risata a De. "Maria mi conosce da tempo e ha pensato, chi meglio di me che fa questa cosa? Ogni riferimento.