Iltempo.it - Damiano David è il secondo super ospite del Festival. Conti punta in alto

Leggi su Iltempo.it

Sale la febbre da Sanremo e Carlo, giorno dopo giorno, aggiunge tasselli a un mosaico già coloratissimo., ormai solista ma conosciuto ai più come frontman dai Maneskin, calcherà il palcoscenico del teatro Ariston mercoledì 12 febbraio. L'annuncio è arrivato dopo che ieri, al Tg1 delle 20, il direttore artistico ha reso noto che a esibirsi la sera dell'11 febbraio sarà invece il mitico Jovanotti. In collegamento con i giornalisti durante il pre-ascolto dei brani in gara, il conduttore ha sganciato la bomba. Sui social i fan del rocker hanno già riversato reazioni di gioia ed entusiasmo. Che perla vita abbia in serbo cambiamenti netti, è chiaro ormai da tempo. Il cantante, che con i Maneskin ha girato il mondo e conosciuto il sapore di un successo internazionale, cura ora un progetto da solista.