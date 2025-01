Choc nel lago di Como ritrovato il corpo di un uomo senza vita

Leggi su Dayitalianews.com

Ieri, 19 gennaio, c’è stato uno scioccante ritrovamento neldi, dove è stato rinvenuto ildi unprecisamente nel comune di Dervio, non distante dalla spiaggia.Il macabro ritrovamento neldiCome riferito dall’Ansa dopo la segnalazione, a quanto pare di un passante, sul posto sono sopraggiunti poco dopo le 14:00 i soccorsi e due pattuglie dei carabinieri, seguiti a ruota dai vigili del fuoco, da un’unità della Guardia Costiera del Terzo Nucleo Mezzi Navali operante suldie da un mezzo nautico del distaccamento dei vigili del fuoco di Bellano, in provincia di Lecco.Il, rinvenuto al largo delle acque davanti al porto di Santa Cecilia, apparterrebbe ad undi 80 anni residente nel Comune di Dervio. Quando i soccorritori lo hanno portato a riva non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso per annegamento.